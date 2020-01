Científicos adelantan el reloj del juicio final: quedan 100 segundos para el "apocalipsis"

El Boletín de Científicos Atómicos de la Universidad de Chicago actualizó este jueves el "Doomsday Clock", conocido en español como el "reloj del juicio final", y el cual anuncia cuanto falta para el apocalipsis.

De acuerdo a los expertos, faltan solamente 100 segundos para que llegue ese momento, siendo lo más cerca que ha estado nunca la humanidad.

“Today the Bulletin of the Atomic Scientists moves the hands of the Doomsday Clock. It is 100 Seconds to Midnight,” — @RachelBronson1, President & CEO, Bulletin of the Atomic Scientists#DoomsdayClock pic.twitter.com/bxlf9TvEZu

— Bulletin of the Atomic Scientists (@BulletinAtomic) January 23, 2020