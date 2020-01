Donald Trump usa su cuenta Twitter para amenazar a Irán

Y es así como una nueva guerra podría empezar por aplicar cíber-bullying desde Twitter.

Donald Trump, en su papel como Presidente de Estados Unidos cometió uno de los actos más delicados de la historia reciente. Al ordenar el asesinato a distancia de Qasem Soleimani. Una de las piezas clave del régimen de Irán.

Las tensiones a nivel internacional están al máximo. Los hashtags alusivos a la potencial tercera guerra mundial siguen activos en redes sociales.

Y parece que lo mejor que se le ocurrió a Trump para contribuir a la situación fue utilizar su cuenta de Twitter para lanzar amenazas directas contra Irán:

The United States just spent Two Trillion Dollars on Military Equipment. We are the biggest and by far the BEST in the World! If Iran attacks an American Base, or any American, we will be sending some of that brand new beautiful equipment their way…and without hesitation! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2020

They attacked us, & we hit back. If they attack again, which I would strongly advise them not to do, we will hit them harder than they have ever been hit before! https://t.co/qI5RfWsSCH — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2020

Iran is talking very boldly about targeting certain USA assets as revenge for our ridding the world of their terrorist leader who had just killed an American, & badly wounded many others, not to mention all of the people he had killed over his lifetime, including recently…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020

….targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020

*Estados Unidos acaba de gastar dos billones de dólares en equipo militar. ¡Somos los más grandes y,por mucho, los MEJORES del mundo! Si Irán ataca una base estadounidense, o cualquier sitio estadounidense, enviaremos algunos de esos nuevos equipos hermosos en su camino… ¡y sin dudarlo! *Irán está hablando audazmente sobre atacar ciertos activos de EE. UU. Como venganza por librar al mundo de su líder terrorista que acababa de matar a un estadounidense e hirió gravemente a muchos otros, sin mencionar a todas las personas que había asesinado durante su vida, incluso recientemente cientos de manifestantes iraníes. Ya estaba atacando nuestra embajada y preparándose para ataques adicionales en otros lugares. Irán no ha sido más que problemas durante muchos años. Permitan que esto sirva como ADVERTENCIA de que si Irán ataca a cualquier estadounidense o activo estadounidense, nos hemos dirigido a 52 sitios iraníes (que representan a los 52 rehenes estadounidenses tomados por Irán hace muchos años), algunos de muy alto nivel e importantes para Irán e Irán. La cultura, y esos objetivos, y el propio Irán, SERÁN GOLPEADOS MUY RÁPIDO Y MUY DURO. ¡Estados Unidos no quiere más amenazas!

Es lo que marca en sus mensajes Donald Trump. Justificando la elección de 52 objetivos en relación con el mismo número de rehenes que tomó el gobierno iraní durante un incidente en 1979.

Mientras, en diversos puntos de Estados Unidos los ciudadanos salieron a la calle para protestar contra Donald Trump y las intenciones de guerra.

Mientras, el parlamento de Iraq ha aprobado una moción para expulsar inmediatamente a las tropas extranjeras de Estados Unidos. Tras los hechos recientes.

El Parlamento iraquí aprueba pedir al Gobierno que ponga fin a la presencia de tropas extranjeras en el país, después de que el primer ministro, Abdel Abdelmahdi, así lo solicitara en la primera sesión de la Cámara desde el ataque de Estados Unidos https://t.co/avlJbTzhOT — EFE Noticias (@EFEnoticias) January 5, 2020

El conflicto al parecer seguirá avanzando y no conoceremos su resolución hasta dentro de un buen rato.