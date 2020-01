Doctor Strange 2 pierde a su director Scott Derrickson, pero ya busca un reemplazo

La segunda parte del Doctor Strange 2 se enfrenta a un nuevo obstáculo en su camino. El film de uno de los superhéroes del mundo Marvel se quedó sin el director Scott Derrickson por “diferencias creativas” con los “estudios”.

Marvel and I have mutually agreed to part ways on Doctor Strange: In the Multiverse of Madness due to creative differences. I am thankful for our collaboration and will remain on as EP.

