Disney Plus anuncia sus estrenos originales para 2020 y hay mucho Marvel

Disney Plus muestra un avance con sus producciones exclusivas y adiciones para 2020. Resulta que tendremos más series de Marvel de las planeadas.

Un año termina y otro inicia. Todo apunta a que 2020 nos traerá muchas sorpresas en materia de entretenimiento; y Disney Plus es de los primeros en mostrarnos lo que nos tiene preparado.

A través de su canal oficial de YouTube la plataforma liberó un avance en donde comparten las producciones que arribarán a su servicio durante 2020.

Algo casi ordinario, pero lo interesante aquí es que el anuncio vino acompañado por algunas sorpresas de Marvel.

El próximo año al parecer Disney Plus se destacará por la presencia de las series que expanden el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Sabíamos que Falcon and the Winter Solider llegaría este 2020. Pero ahora descubrimos que WandaVision. Producción planeada para lanzarse en 2021, adelantará su estreno para caer ambas dentro del mismo año.

No hay ninguna fecha confirmada para ambos shows. Pero hay una pista que nos puede orientar sobre los meses tentativos.

Con anterioridad se ha confirmado por parte de Marvel que la película de Doctor Strange and the Multiverse of Madness, conectará indirectamente con WandaVision.

Dicha cinta se estrenará el 7 de mayo de 2021. Así que la suposición obvia es que esta serie se estrenaría sobre la temporada decembrina.

Además de las cosas de Marvel en el avance vemos también a otros títulos; como The Lion King, Aladdin, Toy Story 4, Dairy of a Future President, Short Circuit: Experimental Films.

Junto a Lamp Life (spinoff de Toy Story), Star Wars: The Clone Wars, The Phineas & Ferb Movie, Muppets Now y la segunda temporada de The Mandalorian.