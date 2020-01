Revisamos los mejores discos debut en un nuevo Ranking de Mundo Bizarro

Mil pedazos de mi corazón volaron por toda la habitación.

Llegó el momento de una edición de Ranking de Mundo Bizarro y en esta ocasión revisaremos los mejores discos debut, con placas completamente de culto.

La gran pregunta es ¿Cuáles son los discos debut que han marcado la historia de la música? y bueno, al tratarse de algo completamente subjetivo, sometemos el análisis a nuestros chatarreros favoritos.

Lo primero que convocan es el disco homónimo de Skid Row, como también Frank Zappa & The Mothers of Invention con "Freak Out!" ¿es ese el primer disco conceptual de la historia?

Evidentemente no todo es inglés y la española Christina y Los Subterráneos con su icónica placa "Que me parta un rayo" tiene un lugar especial.

El "Core" de Stone Temple Pilots nos marcó y es uno de los puntos más altos del grunge, como en el rock más tradicional, Guns N' Roses marcó generaciones con su multipremiado "Appetite for Destruction".

Los dejamos con el tremendo episodio de hoy: