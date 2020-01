Malas noticias, Cyberpunk 2077 se retrasará hasta el 17 de septiembre

El juego de rol de CD Projekt Red, Cyberpunk 2077, se retrasará del 16 de abril al 17 de septiembre, según se conoció en un comunicado.

“Actualmente estamos en una etapa en la que el juego está completo y se puede jugar, pero aún queda trabajo por hacer”, tuiteó el estudio en un anuncio que explica el movimiento.

“Night City es enorme, llena de historias, contenido y lugares para visitar, pero debido a la gran escala y complejidad de todo, necesitamos más tiempo para terminar las pruebas de juego, la reparación y el pulido”.

“Queremos que Cyberpunk 2077 sea ​​nuestro mayor logro para esta generación, y posponer el lanzamiento nos dará los valiosos meses que necesitamos para que el juego sea perfecto”, detalló el comunicado en otro de sus párrafos.

We have important news regarding Cyberpunk 2077’s release date we’d like to share with you today. pic.twitter.com/aWdtR0grYV

— CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) January 16, 2020