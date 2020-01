Coronavirus: Experta de la Universidad de Chile señala que la enfermedad es de baja letalidad

La doctora Vivian Luchsinger, Académica de Virología en la facultad de Medicina en la Universidad de Chile cuenta mayores detalles sobre el coronavirus.

Frente al brote del coronavirus de Wuhan en China durante las últimas semanas, que ha infectado hasta la fecha más de 200 personas causando 17 fallecidos, la doctora Vivian Luchsinger, Académica de la escuela de Medicina en la Universidad de Chile, habla con respecto a la enfermedad.

Recordemos que el pasado 9 de enero la Organización Mundial de la Salud identificó el nuevo brote de coronavirus que cuenta con los siguientes síntomas: Neumonía (casos graves), fiebre, tos seca y dificultades respiratorias.

En la opinión de la doctora "Los primeros casos se establecieron en relación con personas que estuvieron en un mercado de productos del mar y vida silvestre, en contacto directo con animales y mariscos(..) este fue clausurado el 1 de enero para desinfectarlo".

Coronavirus y opinión de una experta

A raíz de que algunas personas afirmaron que no habían visitado aquel mercado, pero si habían compartido con personas y familiares que si lo habían hecho, por lo que las autoridades chinas decretaron que el coronavirus podía contagiarse de persona en persona.

Según afirma Luchsinger "En todo caso esa forma de transmisión sería de muy baja eficiencia, porque por ejemplo, no se ha sabido de casos de personal de salud que se haya enfermado por haber atendido a los pacientes".

Este nueva cepa de coronavirus pertenece a una familia de virus que ya había afectado algunos países en el pasado. Durante los años 90, la enfermedad llamada MERS afectó Arabia Saudita, mientras que a principios de la década del 2000, la cepa denominada SARS afectó a china y otros 30 países, causando un total de 8.000 infectados y matando a un total de 774 personas.

Previo a estas pandemias, estos virus eran considerados poco "peligrosos" y sin duda, afectaron de gran manera por aquellos años. A raíz de esto, China habría decidido tomar otro camino en la actualidad, lo que para doctora significa" En base a la experiencia previa con el caso del SARS, en China, cuya demora en el accionar por parte de las autoridades en dar alerta sanitaria favoreció el enorme número de contagiados y fallecidos, ahora alertaron de esta situación tempranamente, para evitar una epidemia como en aquellos años".

Origen del virus ¿Por qué apareció en un mercado?

Muchas preguntas genera el origen de este nuevo brote de la enfermedad, ya que como todos conocemos, su origen estuvo en el mercado de la ciudad de Wuhan. Para la experta, "los virus usualmente tienen evoluciones distintas, por lo que puede haber estado un animal portador y haber mutado para así ser capaz de infectar a los demás, entre los que está el humano".

"El factor del lugar influye, ya que en China con frecuencia se ven mercados donde hay animales vivos a la venta y esto genera que las personas tengan una interacción directa con ellos. Diferente es el caso de Chile, ya que en nuestro país los productos (animales) se ofrecen a la población ya faenados, acción que puede provocar una diferencia", afirma la experta.

Con respecto a la declaración de las autoridades en China, quienes afirman que el virus se transmite de persona a persona, la doctora Vivian Luchsinger enfatizó que "Se supone que por la baja tasa de transmisión probablemente no sea por la vía respiratoria(…) pero es un coronavirus, y estos infectan el tracto respiratorio también, por lo que no se puede descartar, pero aún no está confirmado".

Existen pacientes que por patologías previas, podrían tener mayor riesgo al enfermar. Entre estos se encuentran algunos que tengan patologías cardíacas, quienes pueden correr riesgo en desmedro ante este agente infeccioso.

Recomendaciones si se da algún caso en Chile

Bajo este contexto, si alguna persona con los síntomas descritos llegara al país, la experta recomienda "habría que analizar sus antecedentes y ver si es que viene desde China o de la zona de Wuhan, ya que de hecho, los casos que han sido detectados en Tailandia y Japón son personas que se contagiaron en China(..) luego el personal de salud debería prestarle atención por a la vez tomar las medidas de bioseguridad correspondientes".

Entre estas acciones se encuentra el uso de guantes, mascarillas y otros implementos más necesarios en estos casos. Las personas no deberían entrar en pánico debido a que no es altamente letal.

En lo que respecta al diagnóstico, el virus se identifica mediante una reacción en cadena de polimerasa, que es una técnica de laboratorio que actualmente permite amplificar pequeños fragmentos del genoma humano y mediante el cual se pueden detectar agentes infecciosos que pueden causar enfermedades.

Ante esto, la experta afirmó que "Los investigadores chinos publicaron toda la secuencia del coronavirus, por lo que detectarlo no sería algo complejo. En la actualidad, el CDC (Control y la Prevención de enfermedades de Estados Unidos) ha credo unas "secuencias cortas de nucleótidos", los cuales ayudan a detectar de mejor forma estos fragmentos específicos en estos brotes.