Coronavirus: OMS decide no declarar emergencia internacional por brote de la enfermedad

Un comité de expertos de diversas nacionalidades la Organización Mundial de la Salud disidió por ahora no declarar emergencia mundial por Coronavirus.

Un comité de expertos médicos de diversas nacionalidades pertenecientes a la Organización Mundial de la Salud ha decidido no declarar emergencia internacional tras el reciente brote de coronavirus en algunos países del mundo.

La propuesta fue presentada luego de una segunda reunión llevada a cabo por los expertos, en la que se decidió que aún es demasiado pronto para considerar que el reciente brote de la enfermedad cumpla con los estándares que se necesitan para representar una emergencia a la salud pública mundial.

Recordemos que hace algunos días, este virus fue detectado en la ciudad de China llamada Wuhan y se habría iniciado dentro de un mercado en la zona. Informaciones recientes afirman que la ciudad se encuentra "cercada" desde hoy y hasta ahora ya han sido diagnosticadas un total de 600 personas, falleciendo un total de 18.

Coronavirus no cumple estándares

En palabras de Tedros Dhanom, director de la OMS"No se equivoquen, esta situación es una emergencia en China. Pero aún no es una urgencia sanitaria mundial(…) podría convertirse en ello".

La postura de la institución fue tomada luego de dos largos días de reunión en Ginebra, en los que el comité de emergencia formado por expertos en medicina de diversas nacionalidades y comandados por Dhanom, tomaron la decisión de tomar medidas mayores por lo menos por ahora.

LIVE: Press conference on the Emergency Committee meeting on new #coronavirus (2019-nCoV) https://t.co/9bWEOJfLZK — World Health Organization (WHO) (@WHO) January 23, 2020

La postura de la OMS es que todavía es demasiado pronto para dar pasos con medidas más complejas, por lo que la Institución se reserva por ahora declarar emergencia y declarar una próxima reunión de su comité de expertos pronto, por lo que solo se mantendrán las medidas que cada país pueda tomar en forma local.

Sin embargo, Tedros afirmó que aunque ellos consideren que todavía no es algo para preocuparse, esto no significa que la enfermedad no sea algo grave, por lo que el llamado es ha a que cada país mantenga medidas de revisión propias.

Finalmente, la OMS enfatizó que por ahora ellos no recomiendan que los países pongan restricciones de viajes y transporte de comercio, aunque defendió la postura de tener revisiones en los aeropuertos hasta que la emergencia comience a declinar.

"Todos los países deben tomar sus medidas para así detectar posibles casos de esta enfermedad, además de instalar instalaciones sanitarias en caso que la situación lo requiera".