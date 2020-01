Coronavirus en Chile: Ministro de Salud confirma que se están estudiando tres posibles casos en el país

En una conferencia de prensa el Ministro de Salud Jaime Mañalich confirmó que actualmente se están estudiando tres posibles de coronavirus en el país.

El Ministro de Salud Jaime Mañalich realizó hace algunos momentos una conferencia de prensa en la que confirmó que actualmente existen tres posibles casos de coronavirus en Chile, los cuales se encuentran investigando para ser confirmados.

El edil recalcó que, en los casos antes mencionados, todavía no se ha certificado el virus, por lo que todavía no se podría confirmar si realmente las personas están siendo afectadas por la enfermedad o no.

Sin embargo, Mañalich enfatizó que debemos estar preparados porque entraremos en un periodo en el cual comenzarán a "aparecer muchos casos sospechosos, que no se van a demostrar como situaciones verdaderamente reales".

Chile y coronavirus

Las palabras del Ministro en la conferencia de prensa fueron las siguientes "En nuestro país hemos estudiado a la fecha tres casos, en los cuales no se ha demostrado o certificado la presencia del coronavirus, se han investigado a fondo, se han seguido y corresponden a esta situación que probablemente va a responder o representar la mayoría de los casos que veamos aparecer como sospechosos en nuestro país y en otros países eventualmente".

"Entre estos están Perú, Colombia, Brasil y Ecuador, lugares en los que se está hablando de posibles casos (…) acá no hay mala intención de asustar a nadie porque el criterio para ser un caso sospechoso es netamente clínico, o sea usted puede tener un cuadro parecido a la influenza y estuvo en la ciudad de Wuhan hace menos de 14 días, eso lo transforma en un caso sospechoso".

Por otro lado, el Ministro enfatizó que en el país ya están las condiciones necesarias para enfrentar posibles casos de la enfermedad afirmando que "En nuestro país ya tenemos la capacidad instalada para hacer un diagnóstico específico su una persona está cursando una enfermedad asociada a este virus".

Finalmente, Mañalich enfatizó que "El Instituto de Salud Pública tiene la capacidad instalada ya para hacer el diagnóstico científico para identificar la enfermedad en una persona".