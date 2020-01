Coronavirus: La enfermedad está causando pánico innecesario

El coronavirus se ha vuelto el caos con el dimos la bienvenida al año 2020 pero ¿es realmente tan peligroso como pensamos? Al parecer no.

El coronavirus se ha vuelto demasiado popular estos días y no es para menos, pues parece que no se ve la luz al final del túnel gracias a que cada vez más personas se han reportado enfermas. Pero dentro de todo el caos, parece que no toda la esperanza está perdida, sino que al parecer… ¿todos estamos exagerando?

No quiere decir que bajemos la guardia

Todos sabemos que se han cerrado ya varias ciudades de China gracias a que se han contagiado muchísimas personas y muchas otras cuantas han perdido la vida gracias al Coronavirus. Pero si algo no se ha compartido mucho es el hecho de que la recuperación de los pacientes es muy alta y sobre todo, que las posibilidades de morir por este virus es muy baja. Al menos así lo confirman los expertos en el asunto.

De acuerdo con la profesora de epidemiología Amira Roess de la Universidad de George Manson, la enfermedad de hecho es bastante menos mortal de lo que las personas creen, pero el mayor problema de todos es el pánico que esta está generando y no tanto la enfermedad en sí.

“Hay una enfermedad infecciosa que se está esparciendo, y también hay un pánico que se esparce. Tienen mecanismos muy distintos.”

Fue lo que dijo Amira Roess sobre este caso en particular. De hecho, de acuerdo con ella, el mayor problema al se enfrente actualmente la humanidad es al miedo a lo desconocido.

Para poner en perspectiva lo que dice, tenemos que actualmente se han infectado un aproximado de 9,700 personas, lo cual demuestra que si, es una enfermedad muy contagiosa, pero el número de personas que han perdido la vida por el Coronavirus es de tan solo 213. Si bien, siguen siendo muchas vidas humanas, tan solo representan el 2.19% de muertes en total. ¿Esto nos hace sentir mucho mejor, cierto?