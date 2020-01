Chile: Ministerio de Salud informa que la posibilidad que llegue el coronavirus al país es alta

El Minsal informó que en la actualidad existen posibilidades de que el coronavirus llegue a Chile pero los hospitales tienen capacidad de diagnosticarlo.

Durante las últimas semanas, el Coronavirus ha mantenido la preocupación alrededor del mundo, debido a su rápida expansión y las altas posibilidades de que llegue finalmente a Chile.

A raíz de esta situación, el Ministro de Salud Jaime Mañalich se refirió ayer en medio de una conferencia de prensa con respecto a la situación de Chile con el coronavirus, afirmando que, la posibilidad de que la enfermedad llegue al país no es baja, pero que actualmente el sistema de salud tiene la capacidad de diagnosticarla.

Las declaraciones se dieron luego de una reunión liderada por Sebastián Piñera, quien citó a varios Ministros de su Gobierno para analizar la problemática relacionada con la enfermedad del coronavirus.

Chile y el coronavirus

El Ministro de Salud Jaime Mañalich fue enfático en afirmar que, en el país existe la capacidad en el sistema de salud instalada para hacer el diagnóstico específico en el caso que una persona presente los síntomas y además este siendo afectada por diversas patologías relacionadas con este virus.

Las declaraciones del Ministro fueron las siguientes "Además de los elementos clínicos, tenemos la capacidad instalada en el Instituto de Salud Pública para hacer el diagnóstico específico de si efectivamente una persona está acusando una enfermedad relacionada con el coronavirus".

Por otro lado, Mañalich señaló que la posibilidad de que llegue la enfermedad al país "no es baja" pero no puede dar certeza de que esto ocurrirá o no al corto plazo. Sin embargo, recordó que cuando las otras cepas del coronavirus, conocidas como MERS y SARS atacaron diversas localidades de Asia, no se registró ningún caso en el país.

Finalmente, las palabras del Ministro fueron las siguientes "Es posible que haya algunos casos aislados en un futuro próximo en Chile, pero no estimamos probable una gran epidemia durante estos meses pero son hipótesis de trabajo,(…) en el caso de que esto se escape de control en el mundo, tenemos que pensar que será un problema relevante para nuestro sistema de salud".