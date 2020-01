Captain Tsubasa estrena tráiler de juego nuevo basado en el Anime

El Anime de Captain Tsubasa fue reconocido a nivel mundial gracias a sus grandiosas historias que ahora podrás revivir con el futuro juego.

Los juegos basados en Anime cada vez se están volviendo mejores y muestra de ello es el juego de Dragon Ball Z Kakarot (¡Espera la reseña pronto!) y la tendencia parece que seguirá por mucho tiempo más gracias a que se mostró el tráiler nuevo de un juego basado en Captain Tsubasa.

¡Es Oliver y Benji, todos están aquí!

El tráiler de este juego nuevo que verá la luz en STEAM, PlayStation 4 y Nintendo Switch, nos muestra un juego lleno de acción de soccer en donde podremos controlar a nuestros personajes favoritos del anime y, además, podremos usar los ataques especiales de los personajes emblemáticos de la historia.

Pero no nos creas al leernos solamente, es mejor que veas por ti mismo el tráiler de este juego que se ve muy bueno.

Obviamente este juego no tendrá un nivel de realismo visto en juegos como PES o FIFA, sino que veremos un acercamiento mucho más arcade del deporte favorito del mundo. Sin embargo, no hay mucha más información fuera de que se llamará “CAPTAIN TSUBASA: RISE OF THE NEW CHAMPIONS” y que se estrenará de la mano de BANDAI NAMCO en algún punto de este mismo año.

Pero por lo que podemos ver el gameplay mostrado en este tráiler, el juego usará mucho los elementos fantásticos de la serie, como dribles especiales, tiros espectaculares y batalla aéreas por el balón.

Sin duda, con este juego, Dragon Ball Z Kakarot y el próximo juego de One Punch Man, nos espera un gran año para los videojuegos basados en anime, tal vez el mejor que hemos visto en toda la historia.

¿Tú qué opinas? En lo personal, creo que si bien, no será el juego del año ni de cerca, será una de las mejores ofertas en cuanto juegos de Fútbol se refiere, pues urge un cambio en la fórmula clásica.