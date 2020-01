Nuevo tráiler de Black Widow trae a Romanoff a casa para enfrentarse con Taskmaster

Black Widow es uno de los dos grandes proyectos cinematográficos de Marvel Studios este año. Será lanzado el 1 de mayo.

Un nuevo trailer de Black Widow de Marvel Studios finalmente presentó a Natasha Romanoff, protagonozado por la actriz Scarlett Johansson, junto a un nuevo villano de Marvel Cinematic Universe (MCU): Taskmaster, un mercenario entrenado.

Aunque su gran pelea se burla principalmente al final del tráiler, está claro que es un oponente formidable. Gran parte de las imágenes vistas en el nuevo tráiler se mostraron por primera vez en la convención bienal de fanáticos de Disney, D23.

Taskmaster a veces desempeña un papel más antihéroe en Marvel Comics, y es conocido por su capacidad de imitar las capacidades físicas de cualquiera con quien esté luchando. El Taskmaster apareció por primera vez en Avengers # 195 en mayo de 1980.

Nuevos personajes

El trailer también provoca una reunión entre otros personajes del pasado de Natasha, incluida Yelena Belova de Florence Pugh. Belova se convierte en la segunda Black Widow en la serie de cómics, y se la conoce como la hermana de Romanoff en el trailer.

David Harbour interpreta a Red Guardian, un equivalente soviético del Capitán América. Se lo ha visto interactuando en el trailer con Romanoff, Belova y otros a quienes se refiere como su familia.

Aquellos que han visto Avengers: Endgame saben que Black Widow murió mientras protegía a su compañero de toda la vida, Clint Barton (Hawkeye), en un esfuerzo por recoger la Piedra del Alma para derrotar a Thanos.

Pero, Black Widow tiene lugar antes de Endgame , en el período entre Captain America: Civil War (2016) y Avengers: Infinity War (2018).

Black Widow es uno de los dos grandes proyectos cinematográficos de Marvel Studios este año. Será lanzado el 1 de mayo. The Eternals , una película de superhéroes completamente nueva dentro del MCU seguirá el 6 de noviembre.

Marvel Studios también lanzará dos de sus series originales más esperadas de Disney +, The Falcon and the Winter Solider y WandaVision, ambas centradas en personajes de Infinity Saga, más adelante en el año.