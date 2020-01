Avión Ucraniano: Detienen a sujeto que grabó video del momento exacto que cae la aeronave

Autoridades de Irán detuvieron a la persona que grabó un video en el cual mostraba el momento exacto en que el avión de origen ucraniano cae en la ciudad de Teherán, luego de que dos misiles lo derribaran.

En el accidente fallecieron 176 personas y con el paso de los días se dio a conocer la información de que dos misiles provenientes de una base militar Iraní fueron los responsables de hacer caer a la aeronave.

Ante esto, ahora las autoridades de dicho país detuvieron al autor del video en el cual se ve el momento exacto en que cae el video, asegurando que la detención se enamarca en las investigaciones relacionadas a las causas y todos los factores involucrados en el accidente aéreo fatal.

#Breaking First footage of the Ukrainian airplane while on fire falling near #Tehran pic.twitter.com/kGxnBb7f1q

— Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) January 8, 2020