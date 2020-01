Video: Accidente de avión ucraniano en Teherán deja 180 muertos

Un avión proveniente de Ucrania se accidentó en las cercanías del aeropuerto de Teherán llamado Imán Khomeni hace algunas horas dejando más de 180 muertos.

Según informaciones entregadas por las autoridades ucranianas, existen nulas posibilidades de encontrar complejo sobrevivientes en la zona del siniestro ya que el avión se estrelló de forma trágica.

El modelo de la aeronave siniestrado era un Boeing 737 y tenía como destino final Kiev, pero debido a diversos problemas técnicos este se estrelló pocos minutos después del despegue.

#Breaking First footage of the Ukrainian airplane while on fire falling near #Tehran pic.twitter.com/kGxnBb7f1q

— Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) January 8, 2020