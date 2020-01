Australia: Matarán a 10 mil camellos salvajes por falta de agua

Como medida de ayudar a ciertas comunidades con crisis de agua, en Australia se matarán a 10 mil camellos durante 5 días dentro de poco.

Gracias a que Australia se encuentra en crisis gracias a las altas temperaturas registradas en ahí, el gobierno decidió matar camellos, no es broma. Pero aunque suena a algo extremo y que no tiene conexión, tiene sentido, aunque no deja de ser menos terrible.

Todo sea por el agua

Lo primero que necesita el ser humano para poder sobrevivir es el agua, puesto que sin está estamos condenados a sufrir deshidratación. Es por eso que el gobierno australiano decidió tomar medidas drásticas en vista de la situación en la que se encuentran.

Se autorizó que se maten alrededor de 10 mil camellos salvajes, los cuales están poniendo en riesgo a más de una población, ya que se acercan a estar para buscar agua y terminan poniendo en riesgo las cosechas y salud de los habitantes.

No es que sean manadas de 10 camellos, sino que han sido consideradas como “manadas extremadamente grandes” las que arrasan con todo a su paso en busca de un poco de agua.

Es imposible no sentir impotencia al leer y escribir todo esto, pues no hay manera de hacer sonar esto como algo cruel, literalmente van a matar animales salvajes porque están desesperados y sedientos.

La matanza va a durar un total de 5 días y se hará por medio de disparos de rifles de francotirador a bordo de helicópteros que estarán rondando por las zonas afectadas.

Cabe mencionar que los camellos son considerados una plaga desde que fueron importados de la a Australia desde la India en 1840. Ya que al no tener depredadores naturales, estos se reprodujeron sin control hasta llegar a donde estamos ahora.

Así que aunque sean 10 mil muertes, parece que esto no pondrá en riesgo de desaparecer a esta especie. Pero la moral nos hace sentirnos mal por esos pobres animales que solo quieren tomar agua.