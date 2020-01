Attack on Titan hace un pequeño crossover con Breaking Bad

Un personaje en el último capítulo del famoso animé tiene un gran parecido al abogado de Better Call Saul y Breaking Bad.

Los fanáticos que van al día con el manga Shingeki No Kyojin, pudieron encontrar una sorpresa en su última entrega. Mientras el animé de Attack On Titan (su nombre en inglés) está en producción para pronto lanzar su última temporada, el manga también está en su etapa final.

Otra serie que también está a punto de lanzar su nueva temporada es Better Call Saul. El spinoff de Breaking Bad que se enfoca en el personaje del abogado Saul Goodman, está protagonizada por Bob Odenkirk. La producción de Netflix estrenará su quinta temporada en febrero de este año.

Ahora vamos con la nueva info, pero antes, cuidado, que estos adelantos del manga para algunos podrían ser considerados como spoilers. Proceda con precaución.

El Titán Saul

Aparentemente los universos de estas dos series nada tienen que ver. Sin embargo, en el capítulo 124 del manga, se puede apreciar un curioso easter egg. El mismísimo Saul Goodman sale personificado como un Titán, los monstruos que Eren y sus compañeros combaten en cada entrega.

El parecido es innegable. Podría ser una coincidencia, pero Hajime Isayama, la mente maestra tras Shingeki No Kyojin ya ha hablado sobre su amor a la televisión occidental. Entre sus programas favoritas están Game of Thrones (con un singular homenaje en un episodio anterior) y la ya mencionada Breaking Bad.

Titanes americanos

No es primera vez que Isayama se inspira en la cultura americana para sus creaciones. Anteriormente, el genio tras el popular manga, ya había dicho que el diseño del Titán Acorazado está basado en el luchador de la WWE Brock Lesnar. Además, el diseño del personaje de Falco Grice está basado directamente en el personaje de Jesse Pinkman de Breaking Bad, interpretado por Aaron Paul.

Falco Grice

Jesse Pinkman

Titán Acorazado

Brock Lesnar

Tanto como Breaking Bad y Attack on Titan son muy populares en audiencia. Es por eso que los fans celebraron este homenaje en las páginas del manga. Sin embargo, aunque parezca evidente el parecido entre el Titán y Saul Goodman, hay una pequeña posibilidad de que todo sea una gran coincidencia. ¿Se parecen? Todo indica que sí, pero hasta ahora, no hay declaraciones de parte del creador de Shingeki No Kyojin.