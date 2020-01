Astronauta asegura que los extraterrestres existen y están entre nosotros

Parece que aquello que hemos querido saber por décadas por fin ha sido confirmado: Los Extraterrestres son reales y viven entre nosotros.

Uno de los más grandes misterios en la historia de la humanidad son los extraterrestres y todo lo relacionado a ellos. Es gracias a ello que podemos ver incontables historias que hablan de marcianos o seres de planetas más lejanos que vienen a la Tierra. Pero eso que hasta ahora solamente era ciencia ficción, parece que se ha vuelto real, todo gracias a una astronauta que así lo confirmó.

¡Espera, esto es la noticia del siglo!

En la Tierra existen incontables observadores de estrellas que no dejan de vigilar los cielos en busca de evidencia de vida extraterrestre. Sin embargo, estamos en una época en la que las especulaciones ya no solo son teorías, pues se ha confirmado de muchas maneras que no estamos solos en el universo, en especial gracias al testimonio Helen Sharman, la primera astronauta británica.

“Habiendo tantos miles de millones de estrellas allá afuera en el universo, debe haber todo tipo de formas de vida diferentes. ¿Estarán hechos de carbón como tú o yo? Probablemente no.”

Fue lo que dijo Helen Sharman para The Observer, además, terminó la idea con un pensamiento que nos hace recordar la película clásica de John Carpenter “They Live”.

“Es posible que ellos se encuentren aquí y ahora pero nosotros simplemente no podemos verlos.”

Helen Sharman visitó la estación espacial rusa en 1992 y es toda una leyenda en Gran Bretaña por sus logros en el campo de la investigación espacial. Ya que a sus 27 años ya había logrado llegar al espacio.

Entonces ¿eso que nos dice? pues que al parecer no solamente tenemos compañía en el universo, sino que la tenemos aquí mismo, en la Tierra. Y el hecho de que una astronauta de tal renombre se atreva a confirmar algo de esta magnitud, habla mucho sobre lo que los gobiernos saben y no han dado a conocer.