2020: Historias de ciencia ficción que ocurren durante este año

El año 2020 ha servido de inspiración para muchas historias que fantasearon en cómo se vería este año, aquí te mostramos algunas.

El año 2020 ya comenzó y con este, podemos encontrar muchas historias que comienzan alrededor del mundo. Pero no solamente historias en la vida real de personas que habitan este mundo, también tenemos historias de ficción que ocurren durante este año.

Sailor Song

Un novela del año 1992 que se desarrolla en el año 2020 y nos muestra la vida de los residentes de un pequeño pueblo de Alaska llamada Kuinak.

Esta nos muestra las consecuencias del cambio climático en este lugar, todo desde la mirada de unos pescadores que disfrutan de uno de los pocos lugares que no han sido destruidos por los cambios climáticos. Pero todo cambia cuando una organización llega al pueblo, la cual intenta hacer de ese lugar un parque de diversiones.

Perfect Dark Zero

La precuela del aclamado shooter de Rare se desarrolla también este mismo año. Aquí vemos el origen de la enigmática Joanna Dark y sus aventuras que la llevaron a ser la mejor agente secreta de la historia.

Entre misiones de infiltración y batallas épicas, podemos encontrar un juego que no fue tan bien recibido por los fans, pero que sigue siendo una parte importante en la historia de los juegos. Curiosamente, mucha de la tecnología que ahí vemos, también se ha logrado llevar a cabo en nuestra realidad, incluidos los auto cuadrados que parecen pixeleados.

TMNT: Turtles in Time

Este juego de Arcades creado por Konami nos muestra al equipo de tortugas mutantes viajando por el tiempo para derrotar al ejercito de Shreder. Uno de los niveles que deberás cruzar es nada más y nada menos que el mismo año 2020.

El nivel en específico se llama Neon Night-Riders y la acción se desarrolla a bordo de unas patinetas anti gravitacionales mientras cruzamos un puente cromático y enfrentamos a enemigos con tecnología avanzada.

Dark

Una de las series más populares de Netflix de los últimos años, y eso es gracias a que tiene una excelente trama, actuaciones y un nivel de producción muy elevado.

La primera temporada comienza en el año 2019, pero la segunda temporada se desarrolla durante el año 2020, entre uno que otro año también. De hecho, por si no habías escuchado sobre esta obra, es una serie que habla sobre el viaje en el tiempo, por lo que el 2020 es solo uno de los escenarios y no el panorama completo. Muy recomendable.

Live Die Repeat: Edge of Tomorrow

Esta cinta basada en el manga “All You Need is Kill” y protagonizada por Tom Cruise y Emily Blunt nos muestra un 2020 mucho más futurista que en el que vivimos.

La historia nos muestra a un soldado de la fuerza militar global que debe enfrentarse a una invasión alienígena que intenta apoderarse el planeta. Pero durante la guerra, William Cage (Tom Cruise) muere a manos de los aliens, pero despierta de inmediato al inicio de este conflicto, una y otra y otra vez.

Pacific Rim

Uno de los filmes más emblemáticos de Guillermo del Toro nos muestra un 2020 en donde los ataques de monstruos gigantes llamados Kaiju son habituales, por lo que hay una fuerza de soldados especializada en eliminarlos.

Peleas con robots gigantes, con mucha influencia de historias como Evangelion y un guión extremadamente bueno, es una de las películas más recomendables de ciencia ficción, en especial para ver este año, para celebrar que estamos en el 2020.