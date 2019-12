Youtubers revientan jardín con volcán de espuma y se hace viral

Siempre pasan cosas retorcidas cuando la ciencia y los youtubers se encuentran con el deseo de volverse virales. Hemos visto a personas que casi se matan por lograr un instante de fama. Pero a veces, sólo a veces, esta mezcla de factores detona algo genial.

Justo eso acaba de suceder entre el youtuber especializado en ciencia Nick Uhas y la estrella viral David Dobrik.

Quienes decidieron hacer equipo para llevar al siguiente nivel aquel video de Dobrik en TikTok que se hiciera tan famoso hace ya algunos meses:

Esa pieza viral se trataba de una versión enorme del popular experimento de la Elephant's Toothpaste, también conocido como Dentrífico de Elefante.

Una sencilla pero voluminosa reacción química donde se produce un masivo volcán de espuma por la acción de descomposición catalítica del peróxido de hidrógeno en un medio jabonoso.

En su momento Uhas clamó que con su experimento habrían logrado el récord a la reacción más grande en la historia. Lo que hizo que otros youtubers reclamasen que ellos tenían el verdadero récord:

Only… you didn’t break the World Record. We used 161L more Hydrogen Peroxide than you did. Looking forward to a video title update. #youtubedrama https://t.co/CccPmbOeGz

— Mark Rober🌲🌲🌲 (@MarkRober) September 26, 2019