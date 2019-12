WhatsApp: Te decimos cómo recuperar tu cuenta bloqueada

Si tu cuenta de WhatsApp se bloqueó y no sabes por qué pasó esto, entonces aquí te decimos cómo puedes recuperar tu cuenta.

WhatsApp es una aplicación que se usa en todo el mundo casi por todos quienes tienen un smartphone. Pero hay veces que llegan a ocurrir ciertas cosas que hacen que se bloquee tu cuenta y ya no puedas acceder a esta de ninguna manera. Así que aquí te diremos cómo puedes hacer para volver a activar tu cuenta.

Solo hay una manera de hacerlo

A veces cuando menos te lo esperas quieres acceder a tu cuenta de WhatsApp y resulta que ya no está disponible. Esto puede ocurrir por varias razones, tales como las siguientes:

Muchos números te bloquearon en muy poco tiempo.

Detectaron que envías mensajes constantemente a usuarios que no te tienen registrado.

Creaste uno o más grupos en los que añadiste números de personas que no te tienen registrado.

Mandar un mensaje igual a muchas personas, es decir, hacer spam.

Si es que tú no has hecho nada de lo anterior y aún así, tu cuenta fue bloqueada, entonces la única manera de volver a activarla es ponerte en contacto con el soporte de WhatsApp, ya que no hay nada que puedas hacer por tu cuenta para activarla de nuevo.

Si es que si has hecho algo de los puntos anteriores y tienes pensado volver a hacerlo, entonces no sirve de nada que te pongas en contacto con WhatsApp, al contrario, revisarán de inmediato tu información y tu cuenta permanecerá bloqueada.

Pero si crees que fue un bloqueo injusto, entonces contáctalos a su correo electrónico [email protected] o por medio de sus redes sociales oficiales en tu país. Ahí ellos te podrán asistir para que puedas recuperar tu cuenta por medio de ellos.

Eso es básicamente todo lo que debes hacer, y si sabes que haces spam constantemente, entonces, aunque te recuperen tu cuenta, te la van a volver a bloquear. Ya no hagas eso.