Te decimos qué es WhatsApp Plus y por qué no deberías usarlo

WhatsApp Plus se ha comenzado a popularizar en los últimos días pero ¿es seguro instalarlo o es oficial? Aquí te diremos lo que necesitas saber.

WhatsApp es una de esas aplicaciones que todos necesitas y que usamos constantemente en nuestra vida diaria. Pero así como es popular esta app, también hay muchas aplicaciones no oficiales que funcionan gracias a WhatsApp y que debes tener cuidado al descargar. Tal es el caso de WhatsApp plus.

Dado que la aplicación de mensajería más popular se jacta de ser completamente segura, el principal problema en cuanto al manejo de información es el usuario mismo, el cual, en muchas ocaciones, intenta instalar cosas no seguras que exponen su seguridad ante todos.

Una actualización peligrosa

WhatsApp Plus es una "actualización" no autorizada para WhatsApp que te permite personalizarlo por completo, desde los colores, temas y hasta las conversaciones. Además, tiene una plantilla enorme de emojis exclusivos de Plus que no podrás ver de otra manera. Pero no es oficial, no es legal y no es recomendable instalarla.

Es por eso que instalar WhatsApp plus es algo nada recomendable. Si bien, la aplicación no es maliciosa como tal, esta puede representar un riesgo para la seguridad de tus datos. Pero no solamente eso, ya que WhatsApp mismo te puede bloquear tu cuenta al instalar esta app.

La versión Plus no es una actualización oficial, de hecho, esta versión fue creada por un tercero y se encuentra albergada en un servidor que no pertenece a Facebook (ya sabes, Facebook es dueño de esta app).

Es por eso que, al ser creada por terceros y no estar certificada por el mismísimo Zuckerberg, WhatsApp te puede bloquear tu cuenta por 24 horas si detecta que instalaste esta actualización, ya que es considerada como un software malicioso. Es más, si continuas instalando este tipo de actualizaciones no oficiales, te pueden eliminar tu cuenta de por vida.

Curiosamente, el problema que tiene WhatsApp Plus es que otras personas pueden aprovechar la vulnerabilidad que esta crea al modificar la aplicación original desde sus cimientos y de esa manera exponer tus datos a personas que no deberían tener acceso a estos. Básicamente es una puerta de acceso para hackers y malware.

Así que ya lo sabes, se podrá ver muy llamativo lo que ofrece el Plus, pero no vale la pena en absoluto.