WhatsApp: Estas son las nuevas funciones que tiene la app

WhatsApp se ha actualizado y nos trae tres nuevas funciones que buscan mejorar la experiencia de los usuarios, y parece que lo lograron.

WhatsApp tiene nuevas funciones que nos permiten realizar cosas que pueden hacer más fácil nuestra vida. Y si, ya se encuentran disponibles en estos momentos. Aquí te decimos lo que hay nuevo.

Llamada en espera

Hace poco le hablamos de que esta función estaría por llegar, pero ahora ya es una realidad. De este modo, si te encuentras haciendo una llamada y alguien más decide llamarte, la aplicación te lo hará saber.

El único punto malo de esta nueva función es que no es posible dejar la llamada actual en espera, sino que debes terminar la llamada actual si deseas contestar la nueva, lo cual es algo que hace que se pierda algo del sentido de añadir esta función, pero aún así es bueno tener esta opción.

Recordatorios WhatsApp

Por medio de una “colaboración” entre aplicaciones, WhatsApp te permite añadir recordatorios. Al mandar un mensaje a Any.do este te preguntará la fecha y hora en la que quieres recibir un recordatorio de esta tarea o actividad.

Es bastante sencillo de usar y muy práctico para todos aquellos que no tienen tiempo de poner recordatorios específicos en sus relojes o simplemente para aquellos que gustan de usar menos apps para todo lo que hacen.

Control de grupos

Tal vez la mejor función de estas tres nuevas es el poder tener control sobre los grupos a los que te agregan. Esto se puede hacer de una forma sencilla a elegir si todos pueden agregarte a un grupo sin tu consentimiento, o si lo prefieres, puedes hacer que solamente tus contactos te agreguen a grupos.

Lo mejor de todo, es que puedes seleccionar también a una lista de personas entre tus contactos que no puedan agregarte a un grupo. Por lo que si alguien a quien no le hayas dado el poder de agregarte a un grupo, intenta hacerlo; te llegará una invitación que puedes o no aceptar.