WhatsApp: Esto es lo que tiene la nueva actualización para iOS

WhatsApp traer una nueva actualización especial para sistemas iOS y aquí te diremos todo lo que necesitas saber de esta actualización.

WhatsApp nos sigue dando muchas actualizaciones para mejorar nuestra experiencia de usuario, mejorar nuestra seguridad y a veces incluso para que podamos compartir con los nuestros buenos momentos al ver contenido juntos. Y ahora nos trae una nueva actualización especial para iOS con varias funciones interesante. Así lo reporta India Today.

Low Data Mode

Si bien es cierto que la mayoría de las empresas de telecomunicaciones tienen un plan que añade a la mensajería de WhatsApp dentro del costo de la renta. Hay cosas como subir y bajar imágenes o compartir gif que no vienen incluidos en estos. Sin contar que hay personas que lo usan sin un plan y solamente es por medio de recargar.

Es por eso que esta nueva característica es tan buena, puesto que te permite ahorrar datos de manera automática. Tan solo con activar el Low Data Mode, este dejará de descargar automáticamente cualquier archivo que requiera de usar datos. Es decir, ya no se guardarán imágenes, videos e incluso audios, por lo que solo podrás acceder a ellos una vez que te conectes a una red wifi.

Integración de Contactos

Esta función permite a los usuarios compartir cosas de manera eficaz, al poder tener una lista de contactos favoritos, esta te permite enviar un archivo a estos de manera directa. Es decir, que si tienes un documento que un grupo de amigos necesitan para trabajo o estudios, los puedes mandar a todos al mismo tiempo.

Otras funciones buenas

La actualización también añade el modo oscuro, perfecto para ahorrar batería y no lastimar tus ojos en la noche. Tiene también un conteo de mensajes no leídos actualizado, lo que quiere decir que si antes te mostraba 999 mensajes no leídos como límite, ahora te lo mostrará como 999+ para avisarte que tienes más de 1000.

Por último hay un menú actualizado que te permite mostrar archivos de los chat, dejar un grupo, marcar como leído o silenciar un chat. Este menú aparece al dejarlo presionado.