WhatsApp: Te decimos como descargar los stickers navideños

Si quieres desear una feliz navidad a tus contactos de WhatsApp de una manera única, aquí te diremos como puedes descargar los stickers navideños.

La Navidad ya llegó a nosotros y a WhatsApp también, por lo que podemos encontrar una gran cantidad de stickers navideños que pueden hacer de tus mensajes algo mucho más original e interesante. Así que aquí te diremos cómo descargar estos stickers.

Oh, blanca Navidad

WhatsApp se ha comenzado a usar cada vez más gracias a los stickers, los cuales ayudan a que nos expresemos mucho mejor a la hora de felicitar a los nuestros o a la hora de ponernos graciosos y original al mandar un mensaje.

Lo primero que tienes que hacer para instalarlos es entrar a la app de WhatsApp e ir a cualquier conversación. Ya que no se pueden instalar fuera de los chats, pero no te preocupes, no es nada del otro mundo, de hecho, es bastante sencillo.

Una vez que estés dentro de un chat, entonces debes abrir el menú de stickers y presionar sobre el “+” y ahí es que lo podrás encontrar. El paquete se llama “Merry and Bright” así que ahora solamente debes tocar el botón de descargar y con eso ya puedes acceder a estos stickers desde WhatsApp.

Recuerda que en estas épocas navideñas no solamente debes enviar stickers a todos, sino que deben ser un complemento, al menos para aquellas personas que realmente son cercanos a ti.

Un mensaje pequeño aunque sea, una pequeña felicitación personalizada hará que el mensaje sea mucho más impactante, ya que de la tecnología nos ha aparatado mucho, y añadir algo de humanidad a cada mensajes es algo muy importante, son esos pequeños detalles los que le dan sabor a la vida.

Además, aprovechando el día y que la nota se trata sobre la navidad, les deseamos muy felices fiestas a todos quienes nos leen, esperamos que se la pasen increíble y que coman de todo.