WhatsApp: Así es como puedes cambiar el color de las conversaciones

Una de las novedades de WhatsApp es el hecho de poder cambiar el color de tus conversaciones, aquí te decimos cómo puedes hacerlo.

WhatsApp es una de esas aplicaciones que todos bajamos como prioridad al momento de comprar un nuevo equipo, y no es para menos. Puesto que es importante para mantenerse comunicado con facilidad y rapidez. Es por eso que el hecho de poder cambiar los colores de conversaciones, hace que se pueda tener una experiencia más amena. Aquí te diremos como hacerlo.

Más colores para todos

La manera de hacerlo no es muy complicada, puesto que solamente deberás entrar a un par de opciones dentro de tu WhatsApp para poder realizar esta acción.

Para empezar, deberás ir a Ajustes y después seleccionar la opción de Chats y ahí mismo, te vendrá la opción de “Fondo” y ahí podrás ver varias opciones, siendo una de ellas la de “Color sólido” y es ahí justamente en donde podemos ver todas las opciones de color que tenemos disponibles.

Esto no se puede hacer para cada chat individual, ya que se cambia el fondo para todas las conversaciones. Por eso, no podrás tener un fondo especial para tu crush, uno para tu familia y otro para esa persona incomoda con la que te ves forzado a convivir todos los días, todos tenemos a alguien así, no mientas.

Además, no solamente puedes cambiar el fondo por un color sólido, sino que puedes hacerlo de distintas maneras, las cuales incluyen tomar una fotografía de tu galería y ponerla de fondo, descargar fondos desde la galería de WhatsApp o simplemente, dejar los chats sin ningún fondo.

Ahora ya lo sabes, no es nada del otro mundo pero nunca está de más saber todos los trucos que tienes a tu disposición para hacer que tus conversaciones se vean más personalizadas que nunca.

¿Tú ya conocías este truco? Cuéntanos cuál color pusiste de fondo o si usaste una imagen de tu galería personal.