WhatsApp: te enseñamos cómo eliminar el historial de llamadas y videollamadas en la app

Si estas buscando que tus contactos no aparezcan en el historial de llamadas de WhatsApp, acá te contamos un útil y simple método.

Una de las opciones más utilizadas en WhatsApp hoy son sus llamadas, las cuales durante el último tiempo han adquirido gran popularidad entre los usuarios de la app.

Su lanzamiento oficial ocurrió en el año 2015, poco tiempo después que la app aplicara los mensajes de voz, los cuales también útiles en el día a día.

Sin embargo, cada vez que recibes una llamada en la app queda un registro y hasta ahora no han los desarrolladores no han entregado la posibilidad de evitar que se cree el historial, pero no pierdas las esperanzas, ya que acá te contaremos una alternativa ya seas Android o iOS.

WhatsApp y registro de llamadas

Si quieres borrar todo el registro de las llamadas de voz dentro de la app lo que debes hacer es ingresar al apartado de "llamadas" e ingresar en el icono de los tres puntos para así poder acceder al menú principal.

Ya en el interior, podrás optar por la opción llamada "borrar registro de llamadas", al que si le das click para utilizarlo, elimina todo el historial que hasta ese momento tengas registrado en la app.

Por otro lado, en el caso que solo busques eliminar solo algunas llamadas del registro, la aplicación ofrece la opción de elegir en específico cual llamada queremos borrar. Para realizar esta acción, debes ingresar a la misma sección "llamadas" y ahí debes pulsar sobre la que quieras borrar, luego pulsa el icono en la papelera y la acción queda completada.

Recordemos que para el próximo año 2020 se esperan cambios considerables en la aplicación de mensajería, como por ejemplo la integración oficial del modo oscuro de forma estándar y además un rediseño de la interfaz, cambios para los que aún no se conocen fechas tentadoras para que estos sean aplicados e integrados a la app de forma nativa.