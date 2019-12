La FACH confirma existencia de audio de WhatsApp trascendental en accidente del Hércules C-130

El mensaje de WhatsApp fue enviado por un pasajero que se comunicó minutos antes de abordar donde confirma una falla eléctrica en el avión.

La fuerza Aérea de Chile confirmó finalmente la existencia de un audio de WhatsApp que fue enviado por uno de los tripulantes del avión Hércules C-130 minutos antes de abordar en el cual le comunica a su madre que el avión tenía fallas eléctricas.

Según información entregada por La Cuarta, el mensaje fue recibido por la mamá del tripulante fallecido minutos antes de que este abordara. La propia mujer llegó hasta las oficina de la FACH Ubicada en Punta Arenas e hizo entrega del mensaje.

Es más, la afectada lo hizo mostró el audio en frente de los otros familiares de las víctimas, quienes inmediatamente exigieron a los altos mandos de la Institución explicaciones con respecto a esta situación.

Audio de WhatsApp avión Hércules

El Comandante en jefe de la Fuerza Aérea Arturo Merino fue enfático en confirmar la existencia de este material, pero señaló que el no lo ha podido escuchar de forma personal.

Sus declaraciones entregadas a Radio Bío Bío fueron las siguientes "Yo sé que existe. No lo he escuchado en particular, pero sé que existe y obviamente lo vamos a investigar y pasaremos el audio al general que está a cargo de todos los procesos de la investigación sumaria administrativa".

El encargado de la Institución Aérea fue enfático en afirmar que en las investigaciones no se descartará ningún material de prueba y todo lo que vaya surgiendo con respecto al caso durante este tiempo se agregará a todos los procesos posteriores.

Por otro lado, Merino reafirmó que los dos pilotos que iban a cargo de la aeronave eran profesionales y que ellos tenían toda la autoridad posible para decidir dejar el avión en Tierra, si es que realmente se hubiera confirmado la existencia de una falla grave que pusiera en riesgo su vida como el de la tripulación y pasajeros.