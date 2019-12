WhatsApp prepara nueva actualización que cambiará todo su interfaz

WhatsApp presentará pronto una nueva actualización para el programa Beta tester en la cual realizarán un cambio considerable en su actual interfaz.

Desde la compañía han informado que se encuentran trabajando en todos los detalles para que la última actualización se libere de forma pública sin problemas.

Por ahora, la mejora será enfocada para el programa WhatsApp Business, pero pronto se pretende extenderlo a la versión estándar de la compañía.

La nueva pestaña de inicio podemos ver un cambio de color en las nuevas tarjetas de integración, donde las configuraciones también han sufrido algunos cambios.

Diversos rumores señalan que este cambio es un preámbulo para una futura intervención en la versión estándar de la app, por lo que solo queda espera para estos cambios durante el año 2020.

La actualización para WhatsApp Business corresponde a la número 2.19.117, donde estrenarán las tarjetas con algunos cambios significativos en la Interfaz. Recordemos que esta versión de la App de mensajería está enfocada en ser una herramienta simple para que las empresas se comuniquen con sus clientes.

Aún no existe fecha exacta para la inclusión de la actualización, pero se espera que sea durante los primeros meses del 2020. Al ser una característica aún en desarrollo, todavía tendremos que esperar algo de tiempo para verla habilitada para ser descargada.

📝 WhatsApp beta for Android 2.19.366: what’s new?

Critical bug fixes update that addresses the crash issue and other similar problems, Wallpaper and Dark Theme option moved in a new section!https://t.co/GVIMxEqyQF

NOTE: The Dark Theme will be available in future.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) December 13, 2019