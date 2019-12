Te decimos como ver The Irishman de Netflix como si fuera una serie

Netflix tiene ya en su plataforma la nueva película de Scorsese "The Irishman" pero si crees que es muy larga, te diremos como solucionarlo.

The Irishman llegó a la plataforma de streaming de Netflix y con ello, llegaron muchas quejas sobre la duración de esta película. Ya que, siendo honestos, no es una película que te puedas sentar a ver de manera casual, sino que debes planear la forma de hacerlo para no sentir que es eterna. Es por eso que un usuario de Twitter se decidió a dar puntos clave para poder ver la película como si de una mini serie se tratase.

Escuché que pintas casas

The Irishman es la más reciente película de Martin Scorsese, quien se lanzó con todo al servicio de streaming al lanzar una cinta que dura 3 horas con 29 minutos. Es justamente eso lo que aleja a la mayoría de las personas de esta cinta, ya que sentarse casi 4 horas frente a la pantalla no es cualquier cosa.

Pero si lo tuyo son más las series que las películas, alguien se encargó de crear una guía para verla como si fuera una serie.

Episodio 1: Escuché que pintas casas. Este “episodio” va desde el inicio hasta el minuto 49:00 , justo cuando Jimmy Hoffa termina la llamada.

Episodio 2: Hoffa. Este va desde el minuto 49:00 al 1:40:00 y se debe cortar justo cuando se presenta al personaje de “Joey the Blond”

Episodio 3: ¿Qué tipo de pez?. Este corre desde 1:40:00 hasta 2:47:30 y se corta justamente cuando Frank sale de la casa.

Episodio 4: Es lo que lo es. Se ve a partir del 2:47:30 hasta el final de la película.



Sinceramente, es algo bastante curioso que una película se pueda volver una serie, pero si esto ayuda a que más personas puedan apreciar esta obra, entonces nunca está de más hacer este tipo de guías ¿no crees?

Ahora nos falta que alguien quiera hacer una "serie" con la trilogía del señor de los anillos y seremos una mejor sociedad.