Twitter prohibe el uso de APNG tras serios ciberataques dirigidos a epilépticos

El mes pasado la cuenta de Twitter de la Epilepsy Foundation (Fundación de la Epilepsia en español) fue hackeada. Esto ocurrió en el periodo del año en que la cuenta tiene más movimiento, debido a que noviembre es el "National Epilepsy Awareness Month" (Mes Nacional de concientización de la epilepsia). Los cibercriminales subieron a la cuenta videos con luces estroboscópicas, lo cual puede provocar ataques epilépticos en individuos susceptibles, o quienes sufran de epilepsia fotosensible.

Las imágenes fueron subidas en APNG, un formato heredado de PNG pero que soporta animaciones. Similar a GIF, pero con menos compresión. APNG soporta una profundidad cromática de hasta 24 bits y más de 16 millones de colores. El formato GIF, al soportar 8 bits, está limitado a 256 colores.

La compañía Twitter anunció que prohibiría este formato en su plataforma. La razón es que descubrieron un bug que permitía a usuarios saltarse las configuraciones de auto-reproducción usándolo, por lo que los videos comenzaban a correr automáticamente.

We want everyone to have a safe experience on Twitter.

APNGs were fun, but they don’t respect autoplay settings, so we're removing the ability to add them to Tweets. This is for the safety of people with sensitivity to motion and flashing imagery, including those with epilepsy. https://t.co/Suogtrop1u

— Twitter Accessibility (@TwitterA11y) December 23, 2019