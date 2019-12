Toma mi dinero Disney: así luce el Baby Yoda de peluche

Acaba de pasar Navidad. Fue una época de dar y recibir en donde sin duda entre los artículos más deseados se encontraban los relativos a Baby Yoda.

El furor por este personaje adorable salido de The Mandalorian ha sido palpable en la red prácticamente desde el estreno de la serie por Disney+.

Sin embargo, la industria juguetera parece que no ha podido trabajar lo suficientemente rápido. Funko y Mattel fueron los primeros en mostrar sus productos. Pero ambos tenían un serio problema de disponibilidad a tiempo para navidad.

Y ahora, la tienda oficial de Disney por fin ha mostrado al público la figura definitiva en torno a este enano: el Baby Yoda de peluche, que ya puedes comprar desde este momento:

When Werner Herzog said, "I would like to see the baby," we felt that. So here's a brand-new Child plush for you to cuddle. https://t.co/kojuYDB5VU #TheMandalorian pic.twitter.com/8Mv2xAg8jA

— shopDisney (@shopDisney) December 23, 2019