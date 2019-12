The Witcher llega en forma de DLC gratuito a Daemon X Machina

Una de las más raras colaboraciones que hemos visto este año llega en forma de DLC gratuito de The Witcher para Daemon X Machina.

The Witcher tiene una incontable cantidad de cameos en otros jugos, ya que podemos ver a su protagonista Geralt entrar en combate contra los luchadores de Soul Calibur, enfrentarse a los monstruos del universo de Monster Hunter y más recientemente… ¿enfrentarse a robots asesinos?

Tienes que pilotear el EVA, Geralt, o Ciri tendrá que hacerlo otra vez

El juego de combate de mechas y robots gigantes de Nintendo, Daemon X Machina, no obtuvo las mejores calificaciones entre la prensa y los jugadores, pero eso no quiere decir que no sea entretenido. De hecho, desde su diseño y sus controles son puntos muy fuertes en el título, ya que este desborda personalidad.

Pero en un movimiento que nadie se esperaba en absoluto, se anunció que llegará al juego un DLC gratuito que nos dejará jugar con Geralt y Ciri de la serie de juegos de The Witcher.

Esto se confirmó por medio de un traíler que nos muestra el gameplay de dos personajes, siendo Geralt y Ciri quienes se enfrentan a los enemigos fuera de los robots del juego.

Fuera de esta extraña colaboración, The Witcher 3 llegó a Nintendo Switch hace unos meses, haciendo lo que todos pensaban que era imposible: ser adaptado a una consola portatil como lo es la Nintendo Switch.

Otra cosa que tal vez nos de una pista de los futuros cameos que tendrá esta saga, viene directamente desde CD Projekt Red, quienes, en un dialogo en The Withcer 3 entre Geralt y Ciri, la segunda le cuenta al brujo su experiencia en un mundo muy distinto al de ellos.

“La gente llevaba metal en sus cabezas, hacían guerra a la distancia, usando cosas similares a los Megascopes. Y no había caballos, todos tenían su propia nave voladora.”

Es lo que dice Ciri, lo cual muchos interpretaron como una referencia a que ella estuvo en el mundo de Cyberpunk 2077 ¿será que la podamos ver en este juego futurista también?