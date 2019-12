Seis preguntas con respuestas que dejó Star Wars: The Rise of Skywalker

La nueva película de Abrams marca el final de la última trilogía de Disney, también conocida como la saga Skywalker.

“Star Wars: The Rise of Skywalker” recaudó este fin de semana un estimado de 73,6 millones de dólares en boleterías de Estados Unidos y Canadá, ubicándose al tope de la taquilla por segunda semana consecutiva, según cifras de la firma Exhibitor Relations divulgadas el domingo.

La película, producida por Disney y promocionada como la novena y última parte de la saga que comenzó en 1977 con “Star Wars”, bajó considerablemente su recaudación si se la compara con los 177,4 millones del fin de semana pasado, el de su estreno, el tercer mayor debut de la historia según la publicación especializada Variety.

Excelente recaudación

Además de totalizar una recaudación de 364,5 millones solo en Estados Unidos y Canadá, el cierre de esta aventura espacial ambientada en una galaxia muy, muy lejana, nuevamente sacó considerable ventaja sobre su más cercano contendiente.

La nueva película de Abrams marca el final de la última trilogía de Disney, también conocida como la saga Skywalker.

Ahora, la nueva película Star Wars: The Rise of Skywalker nos dejó seis preguntas con respuestas y acá te las presentamos:

¿Quién es Snoke?

Snoke era simplemente un clon creado por el Emperador Palpatine para controlar la Primera Orden. Se desconoce hasta qué punto Palpatine controlaba a Snoke, o si era un ser que podía pensar de forma independiente, pero Palpatine estuvo detrás todo el tiempo.

¿Quiénes son los padres de Rey?

El padre de Rey era el hijo del emperador Palpatine. Un hijo que prefirió, junto a su esposa, esconder a su hija de su abuelo por temor a sus represalias, y por ello fueron asesinados.

Kylo dijo que no eran nadie en The Last Jedi porque se consideraban a sí mismos de esa manera, a pesar de que realmente sí que eran alguien.

¿Quiénes son los Caballeros de Ren?

Vimos a este misterioso grupo en acción, aunque realmente no hay mucho que saber sobre ellos. Son solo… un grupo de acólitos. Aparecen, ayudan a Kylo, y luego mueren todos contra él en un enfrentamiento.

¿Leia se entrenó como Jedi?

Las secuelas nos habían demostrado que era otra —Leia— la que había aprendido a usar la Fuerza. Sin embargo, en The Rise of Skywalker, nos han explicado que Leia entrenó con Luke y que en realidad se volvió una gran Jedi; incluso construyó su propio sable de luz.

Pero, tuvo la visión de que estaba destinada a entrenar a alguien más y que la muerte de su hijo era parte del camino. Como resultado, dejó de ser una Jedi.

¿Kylo será perdonado?

Sí, Kylo tendrá su ansiada redención. Solo hizo falta el último aliento de su madre, el sacrificio de Rey para curar su herida mortal, y finalmente su padre, Han Solo, como imagen de su subconsciente para demostrarle que estaba listo para cambiar.

Todo esto fue necesario para hacer que Kylo Ren tirara su sable láser rojo y volviese a ser Ben Solo.

¿Siguen por ahí Wedge y Lando?

La respuesta es sí. Dos de los mayores héroes de la Rebelión, Lando Calrissian y Wedge Antilles, han aparecido en The Rise of Skywalker.

Lando ayudó a Luke poco después de Endor y, finalmente, respondió a la llamada de Leia pidiéndole que ayudara a Rey en su búsqueda. Wedge, uno de los mejores pilotos de la Rebelión, aparece en la torreta del Halcón Milenario, después de su reciente aparición en un libro.