Tablet para niños SoyMomo, el regalo tecnológico perfecto para la Navidad [FW Labs]

Probamos la nueva tablet diseñada especialmente para niños, creada por una empresa chilena.

Como papás, el tema del uso tecnológico en niños es importante. Ciertos estudios indican que los pequeños menores de cuatro años no deberían verse expuestos nunca a dispositivos electrónicos ya que es dañino para su aprendizaje. Sin embargo, el uso en mayores de hasta 12 años no es perjudicial para su salud, si se hace en tiempos controlados y acotados.

Para estas fiestas, muchos papás se encuentran en una posición complicada. Los niños piden como regalo dispositivos electrónicos y es difícil decirles que sí, cuando a veces resulta imposible tener un control real sobre ellos. Para evitar ese problema nació MomoTablet.

La Tablet de SoyMomo es la primera que viene con un avanzado control parental integrado. Está especialmente diseñado para proteger a los niños. Los padres pueden controlarlo desde una aplicación en sus smartphones, y realizar distintas funciones, como bloquear el uso de aplicaciones potencialmente peligrosas, crear horarios y límites de uso (lo cual ayuda a generar un hábito responsable de la tecnología), crear una lista blanca de sitios web y obtener estadísticas de uso de la tableta electrónica.

El origen

SoyMomo, la empresa creadora de la tablet, es 100% chilena. Nació en el año 2016 como una startup, y tuvieron éxito con su primer producto, un teléfono-reloj con GPS para niños. La tablet SoyMomo es su segundo producto, que fue completamente desarrollada por ellos. Se demoraron 2 años.

A nivel personal, mi hija tiene prohibido usar mi tablet en la casa, así que cuando le pasé la Tablet SoyMomo con motivos de este review, estaba feliz. Generalmente me pongo a su lado y ella me pregunta antes de abrir cada video o aplicación. Esta vez, la dejé libre para que hiciera lo que quisiera. Desde mi celular bajé la aplicación de control parental, y pude ponerle una clave. De esta manera, cada vez que ella quería bajar una aplicación o juego desde internet, requería mi clave para hacerlo. Como mamá, me sentí muy segura en todo momento, ya que no me encontré con sorpresas desagradables. Eso porque SoyMomo tiene un algoritmo inteligente que es capaz de leer la pantalla del tablet cada ciertos segundos, y si detecta contenido inapropiado, se bloquea la pantalla. Mi hija pudo utilizar el dispositivo sin problemas. Juntas nos sacamos selfies y vimos videos en internet. Ella quedó contenta, y yo aliviada.

Un éxito de ventas

Si tu idea es que tu hijo o niños se relacionen con la tecnología desde pequeños, pero sin correr riesgos de consumir contenido inapropiado, este producto es perfecto para ti. De hecho, tuvo tanto éxito que ya está casi completamente agotado en todas las tiendas. Aún quedan algunas unidades en Paris y en La Polar. Ojo, que si no alcanzaste a comprarla, no te preocupes. El mismo 24 de Diciembre habrá una reposición de unidades, y puedes ir a comprarla en la ciudad de Santiago a las oficinas de SoyMomo. Justo a tiempo para Navidad. La dirección es Guardia Vieja 202 comuna de Providencia, oficina 204.

La empresa ya anunció novedades, como por ejemplo la creación de un algoritmo (que se podrá activar en tu Tablet SoyMomo por medio de una actualización de software) que detecta automáticamente por procesamiento de lenguaje, posible acoso sexual y/o bullying. Además, lanzarán dos nuevas tabletas, una de gama baja, menor a la que actualmente se encuentra en el mercado, y otra de gama más alta.