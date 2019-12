Star Wars: The Rise of Skywalker es el funeral de una era [FW Opinión]

SIN SPOILERS: Nada que no se haya visto en los avances previos. Aquí nuestras primeras impresiones tras ver el Episodio IX de Star Wars: The Rise of Skywalker.

Llego el momento de la verdad para Lucasfilm y Disney. El Episodio IX de Star Wars: The Rise of Skywalker acaba de estrenarse hace unas horas.

Durante meses hemos sido testigos de múltiples rumores y filtraciones sobre el complicado proceso de post-producción que habría tenido la cinta y ahora por fin ha llegado a las audiencias.

Sin soltar ningún spoiler concreto sobre la trama. Aquí compartiremos unas primeras impresiones que, tal vez, con suerte, les ayudarán a decidir si invertir tres horas de su vida en ver la cinta.

El fin de una era

Desde antes de entrar a la sala de cine la maquinaria de promoción de Disney ha dejado claro entre los fans que el Episodio IX de Star Wars representaría también el final de la saga de la familia Skywalker.

En ese sentido la película es una oda muy reiterativa de los grandes momentos de las trilogías previas, con un marcado énfasis por los episodios originales del IV al VI.

Se siente correcto y grato encontrarse con una historia que respeta la mitología de su universo y que no está enfocada en subvertir las expectativas. Como sucedió con The Last Jedi.

En ese aspecto la The Rise of Skywalker es un emotivo tributo. Una carta de amor entre fans y para fans. Donde el principal gancho es la nostalgia y clavado sólo en esa perspectiva la cinta resultaría grata. Pero…

Muerta al arribo

Esta trilogía nunca dejó de estar plagada de problemas. The Force Awakens adolece de ser una réplica del Episodio IV, con pocas propuestas originales y demasiadas preguntas sin respuestas. Pero al menos daba la certeza de plantar unas bases firmes para construir una mitología armónica con lo visto antes en la saga.

Sin embargo The Last Jedi, a pesar de ser la película de Star Wars con el diseño de producción más estilizado y atractivo, es también la que resulta más confusa como parte central de un supuesto arco de tres partes.

La cinta de Rian Johnson se ve bien y tiene algunas viñetas realmente memorables. Pero el tiempo la desnudado como una pieza que se siente más cercana a un fan-fiction. Desconectado de las bases esenciales del universo que hace distintivo a Star Wars.

Es bajo este contexto que JJ Abrams intentó retomar y cerrar todo con la mayor coherencia posible.

Una cinta fragmentada

Por desgracia, el problema con The Rise of Skywalker es que todo el tiempo se siente que el director está intentando parchar y enterrar todos los huecos y cabos sueltos dejados por The Last Jedi.

Eliminando algunos giros, corrigiendo otros e ignorando ciertos planteamientos establecidos en la película pasada y que resultan imposibles de sostener sin ignorar a The Force Awakens.

Para luego, el resto del tiempo, intentar contar la historia originalmente planeada pero zurcida con urgencia por todas partes.

Es así como The Rise of Skywalker buena parte de sus dos horas con cuarenta minutos se siente como una medida de control de daños y un resumen del original Episodio VIII junto con el IX.

Todo medio apresurado, medio improvisado, contado con la mayor rapidez posible para llegar a un tercer acto que por momentos redime todo. Sin ser un éxito rotundo.

De hecho en la sala donde estuvimos, a medianoche, llena de fans. La audiencia respondía con insultos a la pantalla en el momento de la gran revelación del "gran misterio". Abucheó en el clímax romántico de la cinta y reventó en carcajadas cuando se suponía era un momento solemne y emocionante.

Todo esto valida indirectamente algunos de los rumores previos. Y nos hace pensar que luego de esto algunas cabezas rodarán y Star Wars se irá a la congeladora de las pantallas de cine por un largo rato.