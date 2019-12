Star Wars: Rey, Finn y Poe podrían aparecer en más películas futuras

Si es que la franquicia de Star Wars sobrevive a The Rise of Skywalker.

Star Wars tendrá su mayor prueba de los últimos años a partir de este fin de semana, con el estreno del Episodio IX: The Rise of Skywalker.

La expectativa en torno a la película no es muy elevada. De hecho parece a ratos que The Mandalorian es de mayor relevancia para los fans dedicados y los casuales.

Pero Kathleen Kennedy, máxima responsable de lo que ha sucedido con Star Wars; acaba de darle una entrevista al LA Times, en donde revela tiene más planes para la pandilla de Rey, compuesta por Finn y Poe:

Mientras la saga Skywalker está terminando, la compañía [Lucasfilm] no abandonará a los personajes creados en la trilogía más reciente.

Es lo que marca el artículo, sin integrar una cita textual de Kennedy, pero dejando claro que se trató de algo que fue señalado durante la entrevista.

Aún así el margen para interpretaciones libres es bastante amplio. No sabemos quienes de este trío sobrevivirán al final de la cinta.

Al mismo tiempo que el resultado en taquilla de The Rise of Skywalker podría también condicionar futuros proyectos. Tal como pasó tras el fiasco comercial con The Last Jedi la película de Han Solo.

También está la posibilidad firme de que todo terminé como un show exclusivo para Disney Plus (Disney+). Aunque sería una secuela que difícilmente superaría el furor provocado por The Mandalorian.

La hora de la verdad llega este fin de semana.