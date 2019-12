Star Wars: JJ Abrams confirma que nunca veremos las cintas originales sin agregados

Las versiones originales de la primera trilogía de Star Wars antes de que George Lucas las "mejorara" al parecer nunca volverán a ser vistas por el público. Según JJ Abrams.

Esta semana al parecer estará dedicada a la devoción e incertidumbre por Star Wars. Con el estreno del Episodio IX: The Rise of Skywalker no dejan de aparecer filtraciones y noticias que sólo robustecen la inquietud por el futuro de esta franquicia.

Buena parte de la culpa por ello la tiene el director JJ Abrams. Quien se la ha pasado revelando detalles e insinuando situaciones sobre diversos temas referentes a la saga.

Pero el punto climático de todo lo que ha dicho tal vez se alcanzó con su entrevista para NowThis. En donde reveló que las versiones originales de Star Wars. Esas que se estrenaron en los cines el siglo pasado, antes de que George Lucas las “mejorara”, nunca volverían a ser vistas.

He preguntado sobre este asunto. Bueno, porque ¿quién no querría verlas? Pero me han dicho que, por razones que no entiendo del todo, eso no es necesariamente posible. Lo que es una pena porque esas [versiones] eran las que amaba. Supongo que es lo que George Lucas quería, y eso es lo que hizo, así que lo respeto.

Abrams respalda la decisión artística del creador original de Star Wars. Pero también defiende que el corte original mostrado en cines es el que resulta más significativo para quienes vieron la cinta en una sala.

Por su parte aseguró que no emulará a Lucas, agregando más escenas y cambios tras el estreno del Episodio VII y IX.

Ojalá así sea.