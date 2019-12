Star Wars: The Rise of Skywalker desata pelea en cine por uso de teléfono

El uso de los celulares dentro de la sala es polémico, pero en un cine en Vancouver, llegó a niveles extremos.

La última entrega de la Guerra de las Galaxias, Star Wars: The Rise of Skywalker no ha estado exenta de polémicas y opiniones divididas. Cada estreno de la saga moviliza a fanáticos para verla lo antes posible, con el fin de evitar odiosos spoilers, y siempre levanta pasiones entre el fandom.

Una expresión de esa pasión (o algo así) sucedió en un cine en Vancouver, Canadá. Los asistentes llevaban solo un par de minutos viendo la tan esperada cinta, cuando se desató una pelea, quizás incluso de proporciones mayores a la lucha entre la Resistencia y el Imperio. Fue tanta la magnitud de la discusión, que el personal del cine tuvo que pausar la película para encargarse del problema.

La pelea

Los hechos ocurrieron así: uno de los asistentes sacó su móvil para revisarlo. Es sabido que durante la proyección de cualquier película, los teléfonos deben estar guardados, para evitar molestar con el brillo de la pantalla a otros asistentes y así poder disfrutar como corresponde de la experiencia cinematográfica. Sin embargo, Joe Bond pensó que podría hacerlo rápido y pasar desapercibido. Lamentablemente para él, otro espectador no opinó lo mismo, y le reclamó de manera muy agitada. Según Bond, él trató de calmarlo y amenazó con buscar a alguien del cine si no lo hacía. Su estrategia no fue efectiva, ya que luego de eso fue golpeado en la cara por este sujeto.

Según testigos, el justiciero atacante no identificado, ya estaba irritado debido a que una persona un par de filas adelante había sacado su teléfono para grabar la secuencia de títulos de la película. No lo defiendo, pero puedo llegar a entenderlo.

Luego de la pelea, el personal del cine tuvo que interferir. Se detuvo la película para poder escoltar al perpetrador fuera del recinto. Tarea que no fue tan fácil, ya que el sujeto estaba muy alterado, despotricando en contra de uso de celulares en los cines. Irónicamente, la situación fue capturada por otro asistente con su teléfono móvil, quien para nuestro deleite lo subió a TikTok.

"Esperé un maldito año para esto, para que un idiota prendiera su celular al lado mío"le grita el sujeto a los asistentes, muy enojado. Sinceramente, sentimos tu dolor bro.

Los encargados del cine llamaron a la policía para que se encargara del asunto, pero el sujeto en cuestión ya se había retirado al momento en que llegaron. El cine emitió un comunicado sobre la situación, a la que catalogaron como "preocupante". La policía aún no ha podido encontrar al sospechoso.

Cuando le preguntaron a Joe Bond, el causante de toda esta delirante cadena de sucesos, por qué había utilizado el teléfono, se excusó diciendo que tuvo que hacerlo. Pasa que para poder ir a ver la película, junto a su esposa contrataron a una niñera que cuidaría a sus dos hijos, y cuando le llegó un mensaje tuvo la necesidad de revisarlo. Quizás para la próxima, lo va a pensar dos veces.