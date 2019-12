Star Wars: John Boyega por fin habla y critica con todo a The Last Jedi

John Boyega al fin se pone sincero y sigue el ejemplo de Mark Hamill, criticando abiertamente los problemas de Star Wars: The Last Jedi.

Quedan muy pocos días para el estreno del Episodio IX de Star Wars: The Rise of Skywalker. Y ahora, con tanta distancia desde el estreno del Episodio VIII: The Last Jedi; parece que es el mejor momento para reconocer los problemas de esa cinta. Al menos eso es lo que piensa John Boyega.

El actor, encargado de interpretar a Finn, tuvo una charla con los amigos de Hype Beast; y ahí por fin habló abiertamente de todos los conflictos que tuvo durante las filmaciones de la película dirigida por Rian Johnson:

The Force Awakens Creo que fue el comienzo de algo bastante sólido. Pero The Last Jedi, si soy sincero, diría que me sentí un poco dudoso en todo momento. No estaba necesariamente de acuerdo con muchas de las decisiones. Y eso es algo de lo que hablé mucho con Mark [Hamill], tuvimos conversaciones al respecto. Y fue difícil para todos nosotros, porque estábamos separados. Supongo que en las películas originales de Star Wars había una sensación mucho más de trío aunque se tratara esencialmente del viaje de Luke. Pero Han y Leia tenían una fuerte dinámica, que creo, no sé qué tan rápido vamos a ser capaz de establecerla a largo plazo con el Episodio IX.

A estas alturas, algunas horas después de publicada la declaración, basta con hacer una simple búsqueda en Twitter para comprobar que todo explotó.

Las reacciones de los fans se asemejan a aquellas que tuvieron cuando Mark Hamill, antes del estreno de The Last Jedi habló directamente de sus desacuerdos.

Contracts are done, obligations are over, no more involvement with Star Wars, so people can start to say how they actually feel about the Last Jedi. https://t.co/wen0rVNrZ2 — Solid Snake's mullet. (@gamefreakblog) December 9, 2019

star wars stans: “rey, finn and poe aren’t a trio because they didn’t spend time together!1!1” john boyega: “the last jedi was iffy for me because we were all separated” star wars stans: “JOHN IS IMMATURE, UNGRATEFUL AND UNPROFESSIONAL” make it make sense. — han 🍂 (@dayachalamet) December 10, 2019

Parece que Disney y Lucasfilm podrían tener otra crisis en puerta. Pero las consecuencias de estas revelaciones aún están por conocerse.