SpaceX manda un robot y ratones mutantes a la Estación Espacial Internacional

En años anteriores SpaceX era un nombre que asociábamos comúnmente con cohetes que explotan en el cielo. Por fortuna esos tiempos han quedado atrás; y este 2019 la compañía ha participado en algunos proyectos de traslado bastante interesantes.

El perfecto ejemplo de ello lo tenemos con el último "paquete" que han llevado a la Estación Espacial Internacional (ISS). En donde entregaron un montón de provisiones, junto con un grupo de ratones modificados genéticamente y un robot CIMON-2 para hacer experimentos:

.@Astro_Luca shares a congratulatory message after he and @AstroDrewMorgan caught the @SpaceX #Dragon at 5:05am ET today with the @CSA_ASC Canadarm2 robotic arm. Read more… https://t.co/99GpYE9gpQ pic.twitter.com/Bmusbyo2xl

— Intl. Space Station (@Space_Station) December 8, 2019