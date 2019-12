Sony a7R IV: gama alta con resultados increíbles [FW Labs]

La última versión de la cámara de lujo de Sony, permite fotografías con resolución como nunca antes habíamos visto. Estamos enamorados de esta maravilla.

Probamos la Sony a7R IV, la última versión de la gama Alpha. Para los entendidos, producto estrella que nunca decepciona. Full frame retroiluminado de 35 mm, un cuerpo robusto que parece más resistente que sus antecesoras. De lejos se nota que es una joyita.

Apenas llegó la sacamos a dar una vuelta. Puedes ver las fotografías que tomamos en modo automático aquí. La verdad es que caímos rendidos a sus pies enseguida. Luego de llegar a ver las fotos que tomamos ese día, no hubo vuelta atrás. La a7R IV logra fotos con resolución de 61 MP. El nivel de detalle al hacerle zoom a las imágenes es impresionante. De hecho, la nueva versión de esta cámara otorga una resolución 1,6 veces superior a la anterior. Un gran salto.

Es un agrado cuando los gadgets de gama alta se notan lujosos. El cuerpo de la cámara se siente profesional. Sony anunció que desde la versión anterior se mejoró el sellado de todas las juntas del cuerpo, lo que la hace más resistente a la humedad. La verdad no tenemos cómo comprobar esto a ciencia cierta, pero podemos afirmar que para fines de este review la sometimos a condiciones ajetreadas y respondió de manera excelente. Independiente de que cambie según el lente que se ocupa, el cuerpo solo es más pesado que algunas cámaras de la misma gama. Sin embargo, no es limitante. De hecho, le da más estabilidad al momento de tomar fotografías, lo que según el gusto del usuario, puede ser positivo.

Al prenderla y querer usarla, hay algo que llama de inmediato la atención. La rueda de modalidades no gira enseguida. Para elegir el modo y mover la rueda, hay que apretar un botón. Este cambio parece pequeño, pero hace una gran diferencia. No es poco común estar utilizando la cámara y que se pase a llevar sin querer de Automático a modo grabación, por ejemplo. Al principio cuesta acostumbrarse, pero una vez que lo haces, pareciera ser la forma lógica en que todas las ruedas de cámaras debieran funcionar. Resulta extraño que no siempre hayan sido así y ojalá Sony mantenga esta modalidad. De hecho, ojalá marque tendencia y se haga la norma. Siempre se celebran los aciertos en diseño, y este es uno.

Siguiendo con la usabilidad, el menú es bastante intuitivo y claro. En esa área no hubo ningún problema. También la usamos con la aplicación de Sony para manejo remoto, Imaging Edge Mobile. Esto permite poder controlarla a distancia. La probamos con un trípode, para sacar fotos desde lejos, y funcionó. Lamentablemente, otras veces que intentamos usarla con la app, no respondió de igual manera. La aplicación fue antojadiza, y utilizando el mismo teléfono móvil, un cuarto de las veces no se pudo conectar la cámara de forma exitosa. No es una característica que sea definitiva a la hora de elegir cámara, pero quizás es una función que podría mejorar.

¿Vale la pena comprarla? Sí

Si estás pensando en invertir en una cámara de gama alta, este modelo perfectamente puede ser el indicado. Sensor full frame de 61 MP, 15 pasos de rango dinámico a baja sensibilidad ISO, disparo continuo de hasta 10 fps y reducción de ruido y colores de la más alta calidad. Si te convenciste y quieres dar el paso, el precio aproximado de esta cámara es de clp$3.029.990 Si la compras, nos podrías invitar a jugar con ella.