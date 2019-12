Siri interrumpe transmisión de meteorólogo en TV y lo contradice

Un meteorólogo de la BBC en el Reino Unido vivió un incómodo momento por culpa de su Apple Watch.

Sucede que estaba dando el informe del tiempo y avisando de nieve en una ciudad, cuando sin quererlo, se activa Siri y le dice que no se ve nieve en el clima.

Un alto momento que el comunicador se tomó con humor, aclarando inmediatamente que probablemente el asistente virtual no sabe de qué lugar está hablando.

When you're a weather presenter and your watch contradicts your forecast….😆

🔊Sound on👇 pic.twitter.com/YXojblKcIQ

— BBC Weather (@bbcweather) November 28, 2019