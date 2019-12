Samsung Galaxy S11 + traerá un sensor de 108MP ultraluminoso

Un nuevo rumor ha llegado a alimentar la espera del nuevo dispositivo Samsung Galaxy S11+, ya una nueva filtración sugiere que el móvil contará con un sensor personalizado de 108MP diferente al que todos creen que será.

El rumor ha sido liberado por una conocida cuenta de Twitter que constantemente se dedica a entregar este tipo de información, meses antes a que se publique un nuevo móvil.

Ice Universe ha sido el encargado de contar de que el sensor de 108MP exclusivo de la nueva generación del S11+ se llamará ISOCELL B right HM1, el cual contará con una tecnología Nonacell más avanzada que Tetracell ya que fusiona un grupo de 9 píxeles en un solo píxel y con esto permitirá que se conviertan píxeles de 0.8 μm en otro de 2.4, lo que es una mejora en la captación de luz en ocasiones en momento de oscuridad.

