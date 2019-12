Más confusión: el Samsung Galaxy S11 podría llamarse Galaxy S20

Es inevitable, en el año 2020 llegará el relevo de la gama alta de Samsung, el Galaxy S11. Pero parece que el fabricante podría darnos una sorpresa, siguiendo los pasos de Apple; y arruinando la secuencia lógica en los nombres de sus smartphones. De modo que el terminal ahora se podría llama Galaxy S20.

Esto es meramente un rumor, pero considerando que proviene de un leaker con un amplio historial de aciertos, será necesario tomarlo con relativa seriedad.

El amigo Ice Universe regaló en la víspera de Noche Buena un corto pero contundente mensaje en Twitter. Donde reveló que Samsung alteraría el orden de los nombres para dar paso a una nueva era:

Next year is 2020, and 20 is a new beginning.

— Ice universe (@UniverseIce) December 24, 2019