Samsung Galaxy S11: nueva filtración nos muestra como se verán sus cámaras traseras

Como es de costumbre, cada año, cuando se acerca la presentación de nuevo dispositivo de la gama S de Samsung, aparecen un montón de rumores previos a su presentación.

A raíz de esto, resulta que ahora una nueva filtración muestra como posiblemente podrían ser las cámaras traseras de este móvil, la que según podemos ver, nos hace mayor sentido en esta nueva imagen.

Recordemos que, según rumores, este móvil contaría con un sensor principal de 108MP, un lente óptico de 5X y la capacidad de poder grabar video en calidad 8K.

Los diversos rumores surgidos durante los últimos meses con respecto a este dispositivo nos han mostrado diferentes imágenes de cómo serían la disposición que tendrían las cámaras trasera del dispositivo.

Sin embargo, en esta reciente filtración podemos ver una fotografía más acertada con las supuestas especificaciones que tendría este móvil. La fuga fue publicada por Ice Universe y en ella vemos la que sería la parte trasera del modelo S11 Plus.

En la fotografía podemos observar la mitad de la carcasa y consta de tres cámaras triples alineadas en forma vertical ubicadas al lado izquierdo del móvil. La forma de la carcasa de los lentes tiene forma rectangular y, según la filtración, estos serían los lentes principales para el próximo dispositivo de los coreanos.

Ice Universe sugiere además que, ellos no conocen la distribución exacta de los sensores en el lado derecho, pero que sin duda este móvil podría incorporar un cuarto sensor (ToF) además de un flash LED.

This is the real Galaxy S11+ camera. On the left is the ultra-wide-angle, main camera, and periscope zoom lens. I don't know the exact distribution on the right. It is expected to include flash and ToF. pic.twitter.com/98exPMSqgf

— Ice universe (@UniverseIce) December 16, 2019