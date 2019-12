El Samsung Galaxy Fold 2 podría llegar a las tiendas antes que los S11

Tenemos notícias en el mundo de Samsung, pues todo parece indicar el que Samsung Galaxy Fold 2 llegaría a la tiendas antes del S11.

El Samsung Galaxy Fold 2 ha causado mucha exceptiva desde antes de su lanzamiento y no es para menos, ya que parece que por fin tendremos un teléfono plegable que no se romperá a la primera. Pero si algo no nos esperábamos, era que este podría llegar al mercado antes que los equipos de la serie S11. Así es al menos como lo confirman en Yonhap News.

Parece que no esperaremos mucho más

De acuerdo a la información de la web antes mencionada, el Galaxy Fold 2 llegaría al mercado en Febrero del año 2020. Pero no todo termina ahí, pues los Galaxy S11 podrían llegar también un poco más tarde, pero sin especificar el tiempo.

El lanzamiento de este flexible equipo, cuyo nombre no se ha confirmado aún, podría darse durante el evento de presentación de la nueva flagship del Galaxy S11. Se dice que terminando el evento, justamente saldría a la venta estos equipos de Samsung Galaxy Fold 2. Además, se dice que su precio podría ser de unos mil dólares aproximadamente.

El equipo llegaría con una pantalla de 6.7 pulgadas, lo que haría que sea casi cuadrado en su forma expandida, y que, cuando se doble, quede más delgado que un teléfono normal. Por lo que podría ser mucho más portátil que su antecesor.

De hecho, se dice que su lanzamiento tan temprano en el año se hace estratégicamente para poder competir sin problemas contra equipos de la competencia, tanto como Motorola como Huawei.

Sinceramente esperamos que sea real esto y que pronto tengamos en nuestras manos a un móvil tan interesante como este, aunque, recuerda que son solamente rumores, sin importar que vengan de una web confiable, así que es mejor esperar sentados a que nos den algo de información oficial sobre el lanzamiento y precio del Galaxy Fold 2.