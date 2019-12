Samsung Galaxy Fold 2 sería el primero con pantalla de cristal flexible

2019 fue un año complicado para la industria de los smartphones. Se supone que darían un gran salto con el lanzamiento de los primeros terminales con pantalla flexible. Como el Samsung Galaxy Fold.

Pero al final resultó que los modelos desarrollados y lanzados al mercado no estaban tan alejados de los frágiles prototipos iniciales. Lo que provocó más de un dolor de cabeza a quien se lanzó a vender esta clase de variante nueva.

Sin embargo, avanzar en este negocio es inevitable y ha surgido un rumor fuerte, que apunta no sólo a que tendremos un Samsung Galaxy Fold 2. Sino que además este sería el primer smartphone con una pantalla de cristal flexible:

It can be confirmed that the Galaxy Fold2 leaked not long ago will use an ultra-thin glass cover for the first time in the world, replacing plastic materials. The screen looks flatter and has less wrinkles. In fact, this is the correct cover material for foldable phones. pic.twitter.com/BS73BCsA4N

— Ice universe (@UniverseIce) December 24, 2019