Salud: Acetato de vitamina E en Vaping causa daño a los pulmones

Estudios recientes encuentran el origen del daño a los pulmones que muchas personas experimentan al realizar vaping, y es un riesgo para la salud.

El vaping es una actividad que originalmente fue creada para ser mejor con la salud que los cigarros tradicionales, sin embargo, a medida que ha avanzado el tiempo es que se han mostrado las verdaderas consecuencias de hacer esto, justo como veremos a continuación. Así lo reportan en The New England Journal of Medicine.

El problema del Vaping

Desde el pasado mes de Septiembre, se han comenzando a reportar daños a los pulmones causados por el vaping, pero no se le había podido encontrar una respuesta concreta a qué era lo que estaba dañando a las personas.

De hecho, desde Septiembre hasta el 17 de Diciembre, se hospitalizaron más de 2 mil 500 personas por este problema en Estados Unidos, y la cifra ha ido en diminución, esto gracias a las noticias y la evidencia de que algo no estaba bien.

Afortunadamente, desde el mes de Septiembre se identifico que el acetato de vitamina E era un componente que podría causar la causa de los daños al pulmón, pero no fue sino hasta hace poco que se llegó a la conclusión de que esto es lo que está causando daño a las personas.

Pero aún sabiendo que esta sustancia es la que causa daño a los pulmones, no hay que confiarse, al menos así lo dice Anne Schuchat, directora del CDC.

“Esto no significa que no haya otras sustancia en los cigarros electrónicos o producto de vaping que sean capaces de hacer daño a los pulmones o que ya lo hayan hecho.”

El Acetato de Vitamina E se usa comúnmente en cremas y lociones pero no es ningún problema, ya que para que afecte al humano debe ser aspirado. Al entrar a los pulmones es cuando interfiere con las funciones básicas de los pulmones y causa todo tipo de problemas.

Es recomendable no utilizar ningún producto de vaping ni ningún cigarro electrónico hasta que se determinen todos los problemas que puedan surgir.