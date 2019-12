Salud: Un estudio señala el origen de la ansiedad en el cerebro

La salud mental no es cosa de juego, y es gracias a un estudio reciente que se ha podido avanzar para encontrar el origen de la ansiedad en el cerebro.

La ansiedad es un problema de salud al que no se le da la suficiente atención, pero que causa que las personas no puedan tener una vida tranquila en ningún momento. Esta se llega a menospreciar a la primera oportunidad porque no es considerado por la mayoría de las personas como algo serio, afortunadamente, si se sigue estudiando alrededor del mundo.

Un gran avance para la salud mental

En Octubre de este año, científicos del Instituto Nacional de Salud (National Institute of Health) descubrieron algo que podría dar mucha esperanza a las personas que padecen de ansiedad, y esto es una población de células en el cerebro que podrían estar relacionadas a la ansiedad.

El hallazgo se realizó al analizar los cerebros de ratones, en donde se encontraron células llamadas Hoxb8 y que están directamente relacionadas a problemas de ansiedad en ratones. Curiosamente, cuando las células se desarrollan de manera normal, los ratones no tienen problemas de este tipo, pero cuando no siguen sus trayectorias tradicionales, es cuando los ratones comienzan a tener comportamientos agresivos los unos con los otros.

“El principal aspecto positivo de nuestro estudio, y lo que muchos estudios recientes han hecho en otros laboratorios, es mostrar que nos estamos acercando a definir cuáles son las células y moléculas que producen o previenen la ansiedad.”

Fue lo que dijo Dimitri Traenkner, el autor de este estudio. Afortunadamente, una vez que se logre determinar la manera exacta en que la ansiedad se desarrolla o se previene, podría significar un avance mucho más grande a la hora de combatir la ansiedad en los humanos.

Así que esperemos que pronto nos den muchas más actualizaciones sobre esto y que logren avanzar mucho más en este campo. ¿Qué opinas de este avance en cuanto al conocimiento del origen de la ansiedad en el cerebro?